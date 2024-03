Beraldo é expulso, mas PSG vence clássico contra Olympique de Marselha pelo Francês

O PSG venceu o clássico contra o Olympique de Marselha neste domingo, por 1 a 0, no estádio Vélodrome, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. O zagueiro brasileiro Beraldo, ex-São Paulo, foi expulso no final do primeiro tempo. O único gol do jogo foi marcado por Vitinha.

Com mais uma vitória, o PSG chegou aos 62 pontos e se mantém tranquilo na liderança da competição. A equipe está a 12 pontos de distância do vicee-líder Stade Brest.

O Olympique de Marselha, sétimo colocado com 39 pontos, amargou a terceira derrota seguida na temporada. O time perdeu de 2 a 0 para o Stade Rennes no último domingo.

O PSG volta a campo nesta quarta-feira, para a semifinal da Copa da França, diante do Rennes. O Marselha encara o Lille, na próxima sexta-feira, pelo Campeonato Francês.

??? ?? ????? et ???????? 2? buts à 0? ! ???? À 10 contre 11, les Parisiens s'imposent et prennent les 3 points face à Marseille ! ???#Ligue1 | #LeClassique | #OMPSG pic.twitter.com/F7L5NafS9m ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 31, 2024

O primeiro tempo foi marcado pela expulsão do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo. Aos 40 minutos, o defensor fez falta em Aubameyang e, após revisão do VAR, o árbitro mostrou o cartão vermelho ao jogador do PSG.

Mesmo com um homem a menos, o PSG conseguiu abrir o placar na segunda etapa. Logo aos oito minutos, Vitinha tabelou com Dembelé e finalizou de primeira no canto do goleiro para marcar o primeiro gol do líder.

Após o gol, o Marselha se atirou ao ataque, como esperado. A equipe até chegou a empatar o duelo, mas o tento foi anulado por impedimento.

O PSG ampliou o marcador aos 40 minutos. Gonçalo Ramos saiu na cara do goleiro e bateu para anotar o segundo gol e último gol do time visitante na partida.