Bayern de Munique acumula marcas negativas em derrota para o Dortmund

A derrota para o Borussia Dortmund em casa deixou o Bayern de Munique mais longe do líder Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão. Ainda por cima, a equipe do técnico Thomas Tuchel contabilizou importantes marcas negativas no duelo deste sábado.

Superado por 2 a 0, o Bayern lamentou o fim de uma série de bons resultados contra o Dortmund em seus domínios. Segundo a SofaScore, foi a primeira derrota para o rival em casa desde 2014 no chamado clássico Der Klassiker.

Além disso, o ataque do Bayern teve um dia para esquecer, mesmo contando com Harry Kane, um dos grandes artilheiros do futebol mundial. Primeiro, saiu sem marcar um gol em casa apenas pela segunda vez nas últimas quatro temporadas da Bundesliga.

Por fim, faltou iniciativa aos atacantes na busca do gol: o time de Munique acertou apenas duas finalizações na direção da baliza adversária, pior marca desde abril de 2021 num jogo da Bundesliga em casa.

Com o revés, o Bayern soma 13 pontos de desvantagem na luta pela liderança do Campeonato Alemão. O clube de Munique contabiliza 50 pontos contra 63 do Leverkusen.