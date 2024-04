Autor do gol do Santos, Otero celebra vitória no jogo de ida da final, mas avisa: "Nada ganho"

31/03/2024 20h07 O Santos venceu o Palmeiras neste domingo de Páscoa, por 1 a 0, na Vila Belmiro, e largou em vantagem na grande final do Campeonato Paulista. Autor do gol do triunfo, Otero celebrou o resultado, mas disse que ainda não há nada decidido. "Feliz pelo resultado. Nos preparamos muito bem para conseguir a vitória dentro de casa, com nossa torcida. Estamos felizes pelo resultado, temos 90 minutos lá. Vamos jogar e esperamos ser campeões. Continuamos com a mesma humildade, é continuar trabalhando para conquistar o título", afirmou o venezuelano à CazéTV na saída de campo. A segunda partida da decisão estadual está marcada para domingo que vem, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. O Santos terá semana livre para trabalhar, mas o Palmeiras entra em campo na quarta-feira, em sua estreia na Copa Libertadores, contra o San Lorenzo. Com a vitória na ida, o Peixe pode até empatar fora de casa para garantir o título. Em caso de empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.