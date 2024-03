Arsenal empata sem gols com o Manchester City, e Liverpool segue líder isolado do Inglês

Na tarde deste domingo, Manchester City e Arsenal se enfrentaram pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium, em Manchester (ING), e empataram sem gols.

O resultado, ruim para ambas as equipes, que duelam pelo título do Nacional junto com o Liverpool, deixa os Gunners na vice-liderança, com 65 pontos, e os Citizens na terceira colocação, com 64. Os Reds, por sua vez, continuam, de maneira isolada, na primeira posição, com 67 unidades.

Na próxima rodada, portanto, o Manchester City enfrenta o Aston Villa, às 16h15 (de Brasília) de quarta-feira, novamente em casa. No mesmo dia, o Arsenal recebe o Luton Town, a partir das 15h30, no Emirates Stadium, em Londres (ING).

O jogo entre Manchester City e Arsenal

Apesar de atuar longe de seus domínios, o Arsenal foi quem tentou primeiro com mais perigo. Logo aos seis minutos, Gabriel Jesus matou cruzamento de Ben White no peito e bateu rasteiro, mas a bola saiu pela linha de fundo, rente à trave direita de Ortega.

A resposta do Manchester City aconteceu nove minutos mais tarde. Aké desviou escanteio dentro da pequena área, mas David Raya fez a defesa no reflexo.

Quem seguia tentando pelos Gunners era Gabriel Jesus. O ex-Palmeiras recebeu ajeitada de Kiwior na entrada da área e finalizou de pé esquerdo, mandando para fora.

Na volta do intervalo, Kovavic tirou suspiros dos torcedores presentes em chute colocado da entrada da área, logo no primeiro minuto, que passou próximo à trave de Raya. Cindo minutos depois, Saka recebeu passe em profundidade de Odegaard e cruzou rasteiro para Gabriel Jesus, que se atirou na bola mas não alcançou.

Já na reta final de jogo, o City voltou a assustar em chance gerada após cobrança de escanteio desviada por Gvardiol e desperdiçada por Haaland. Bastante movimentada, mas com poucas chances claras de gol, a partida terminou empatada sem gols.