Após título da Taça Rio, Tchê Tchê revela aposta e projeta Botafogo na Libertadores

O Botafogo venceu o Boavista de novo e confirmou o título da Taça Rio. O volante Tchê Tchê abriu o caminho para a vitória por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Na ida, o Fogão havia vencido por 4 a 0.

Neste domingo, no começo do segundo tempo, Tchê Tchê finalizou e a bola bateu na mão de William Oliveira, na área. Assim, o árbitro assinalou penalidade máxima. Ele próprio bateu e abriu o placar, além de se livrar de pagar uma aposta.

"Tinha acertado a trave no primeiro tempo. Ontem, tinha feito uma aposta com Diego e Damián que se eu não fizesse um gol hoje eu tinha de pagar um jantar para eles. Então eu tinha de fazer um gol de qualquer jeito. Na hora que saiu o pênalti, fui eu quem tinha chutado também. Hoje, eu tinha de chamar essa para mim. Então feliz por fazer mais um gol com essa camisa. Todo mundo sabe o respeito e o carinho que eu tenho. É recíproco, tanto de quem trabalha aqui, quanto da torcida. Fico muito feliz. É difícil conquistar respeito assim de todos, então me sinto privilegiado", declarou Tchê Tchê, à Botafogo TV.

Com a vantagem construída no jogo de ida, o treinador interino Fábio Matias poupou titulares contra o Boavista. Nesta quarta-feira, o Botafogo estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Estádio Nilton Santos.

Tchê Tchê elogiou a ação do treinador e projetou entrega 'máxima' na Libertadores. "Bom que deu descanso para aqueles que estão titulares agora. A gente sabe que eles têm de descansar também para poder representar todos na quarta, da melhor forma. Quem for escolhido tenho certeza de que vai se entregar ao máximo para que a gente possa sair com a vitória. Apesar de valer um título (a Taça Rio), a gente sabe que não é assim que a gente encara, claro que a gente respeita muito o que valia hoje, que era a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem."

"Desde o primeiro jogo a gente respeitou a equipe do Boavista. Eles nos ganharam no Carioca, então a gente sabia que seria difícil. O pessoal foi muito bem no primeiro jogo e deu tranquilidade para a gente jogar dentro de casa e só consolidar o que a gente fez no primeiro jogo, claro que com todo respeito ao Boavista. Agora é pensar no jogo de quarta, descansar, aproveitar a família e amanhã voltar ao trabalho", finalizou o volante.