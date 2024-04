Abel aponta principal falha do Palmeiras na derrota contra o Santos

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, apontou o motivo de sua equipe sair derrotada para o Santos no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.

O que ele disse

Sobre rendimento tático, técnico, físico e mental, um deles esteve abaixo. O técnico. Não vou explorar isso individualmente, mas é fácil perceber que tecnicamente a equipe não esteve no seu nível. Passes errados, bolas paradas que tem que ser bem batidas. Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após a derrota para o Santos.

Em termos de oportunidades, não achei que o Santos teve a mais que nós. Achei, sim, o Santos mais competitivo, mais fresco. Mas na segunda parte, o adversário só se defendeu. E bem.

Veja outras falas de Abel

Volta no Allianz Parque: "No primeiro tempo dessa eliminatória, 1 a 0 para o Santos. Agora é no chiqueiro! Contamos com o apoio a vibração dos nosso torcedores. Somos o time do amor, somos o time da virada".

"Hoje vimos a força dos torcedores do adversário. Agora vai ser em casa com os nossos torcedores. Precisamos deles pra ganhar a final".

Calendário do futebol brasileiro: "Vamos fazer uma paragem, temos já um jogo importante a seguir. Não deveria ser assim. Enquanto estamos focados na Libertadores, o adversário está se preparando para esse jogo. É como é. Agora esperamos o adversário no chiqueiro".

Poupar time na estreia da Libertadores: "Vamos ver quem está mais ou menos cansado, mas acho que está evidente vendo as execuções técnicas de hoje. Não vimos todos os jogadores no seu melhor nível".

Vantagem do Santos no primeiro jogo da final: "Claro que o adversário correu mais que nós, estava mais fresco. 1 a 0 para eles, parabéns para eles. Domingo esperamos eles no Allianz Parque, no chiqueiro, com os nossos torcedores".

Mais críticas ao calendário: "Nossa equipe, muitas vezes, entra para jogar a 70% da energia. Se vocês não acreditam no que eu digo, e como todos aqui acham que o que é de fora é bom, ouçam as reclamações do Guardiola sobre o calendário. Não há como. Isso não é desculpa, é fato. O adversário teve três dias de descanso e o Palmeiras dois".

Critério para poupar na Libertadores: "Decidimos que só tomaríamos essa decisão depois desse jogo [contra o Santos]. Vocês viram o jogo que eu vi. Estamos falando de jogadores que vieram da Seleção e não dormiram. Endrick teve problema no último jogo, Veiga também. Murilo veio da Seleção, não jogou. Isso tem coisas boas e ruins. Vamos analisar o jogo de hoje e ver se eu troco todos, alguns, não troco".

Final em aberto: "Está tudo aberto... O Santos é uma equipe experiente. Entrou um moleque no segundo tempo, mas desde o goleiro é uma equipe muito experiente. Apesar de ser uma equipe da segunda divisão, é só olhar... Ganharam hoje, parabéns. Fizeram o que tinham que fazer".