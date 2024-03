A caminho do Botafogo, técnico Artur Jorge despista sobre acerto: "A minha realidade é o Braga"

Em coletiva de imprensa concedida neste domingo, prévia ao próximo compromisso do Braga, seu atual clube, pelo Campeonato Português, o técnico Artur Jorge, acertado com o Botafogo, evitou falar sobre seu futuro. No primeiro contato com a imprensa desde a notícia do acordo com o clube português, o comandante adiou o adeus e pregou foco na partida desta segunda-feira.

"Nesta altura, para ser claro com vocês, e do que posso dizer, sei de tudo o que está passando em relação ao meu futuro imediato, mas por respeito devo dizer que a minha serenidade está igual e o foco está em Portimão (local do jogo do Braga). A minha realidade, neste momento, é o Braga. Ganhar o jogo em Portimão e, depois, se houver necessidade, falaremos sobre o meu futuro", disse.

"Nesta altura, vocês têm muitas informações, mas agora a minha realidade é o Braga e não quero desviar a atenção, minha e dos jogadores, para podermos ter o que queremos. Depois do jogo, falaremos do que quer que seja. Nesta altura, não me parece importante, sei o que se está a passar, creio que desta forma já respondi, olharemos para o futuro depois do jogo de Portimão", completou o treinador.

Questionado se já tem conhecimento mais aprofundado sobre o Botafogo, a cidade do Rio de Janeiro e o futebol brasileiro, Artur Jorge foi direto. Segundo ele, "Um homem do futebol está atento a tudo e conhece várias realidades".

Conheço muita coisa, já. Não só do Botafogo, mas também sobre o futebol brasileiro, assim como a cidade. Um homem do futebol está atento a tudo e conhece várias realidades

Quarto colocado do Campeonato Português, o Braga entra em campo na tarde desta segunda-feira, contra o Portimonense, fora de casa, pela 27ª rodada. A expectativa é que Artur Jorge chegue ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo já na terça-feira.