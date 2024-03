Zagueiro do Atlético dribla dois e faz golaço na final do Mineiro; assista

O zagueiro Bruno Fuchs fez um golaço "de atacante" no empate por 2 a 2 entre Atlético e Cruzeiro, na Arena MRV, pela ida da final do Mineiro (veja abaixo).

O que aconteceu

Fuchs fez as vezes de ponta, deixou dois marcadores para trás e abriu o placar no clássico. O lance ocorreu com oito minutos de bola rolando. A bola passou por baixo de Rafael Cabral, e a jogada impressionou até os companheiros atleticanos do zagueiro.

Foi o primeiro da carreira do defensor de 24 anos. Revelado pelo Inter, ele foi vendido ao CSKA Moscou, da Rússia, e está emprestado ao Galo desde o ano passado.

Assista