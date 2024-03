Inspirado pelo nascimento da filha, uruguaio será titular do Fla na decisão

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O lateral-direito Varela chega à final do Carioca após uma semana agitada, e com mais prestígio no Flamengo.

O que aconteceu

Varela será titular contra o Nova Iguaçu, hoje (30), no Maracanã.

O lateral-direito viveu uma semana diferente.

Ele foi o único uruguaio do Fla a ser titular no amistoso contra o País Basco. Arrascaeta entrou no segundo tempo, Viña não foi acionado e De la Cruz não integrou a relação final.

O uruguaio embarcou para o Brasil logo após a partida para acompanhar o nascimento da filha. Ele chegou ao Rio ainda no domingo passado e iniciou a preparação para a final do Estadual.

De quebra, Varela também fez aniversário. Ele completou 31 anos no último dia 24.

É minha primeira filha, dá uma inspiração!

Varela

Confiança de Tite

Varela ganhou espaço em 2024 e aproveitou. Wesley está machucado e Matheuzinho foi liberado para acertar com o Corinthians recentemente.

Varela atuou em 10 partidas oficiais, tendo sido titular em nove. Ele saiu do banco apenas contra o Sampaio Corrêa, pelo Carioca.

Tite dá muita confiança para o jogador, ele fala muito com o grupo. É muito importante também porque na hora do jogo você está mais preparado

Decisivo em amistoso do Uruguai

Varela participou do lance que gerou o gol do time de Bielsa. A partida terminou empatada em 1 a 1.