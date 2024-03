Torcedores do Náutico brigam com a polícia em final; confusão deixa feridos

A partida entre Náutico e Sport, pela final do Campeonato Pernambucano, foi marcada por cenas de violência em um confronto entre a torcida do Timbu e a Polícia Militar.

O que aconteceu

O episódio ocorreu no setor onde estava a organizada do Náutico. A confusão foi no segundo tempo, perto da marca dos 30 minutos.

Diversos torcedores ficaram feridos e tiveram que ser atendidos no gramado do Estádio dos Aflitos. A partida ficou paralisada por cinco minutos.

No jogo, somente torcedores do Náutico estiveram nas arquibancadas. A decisão foi tomada por medidas de segurança.

O Náutico foi derrotado por 2 a 0 e vai reencontrar o Sport no próximo sábado, pela volta da final do torneio. O duelo acontecerá às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.