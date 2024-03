Tite reclama de pausa por data Fifa: 'gostaria de ter todos os atletas'

Do UOL, em São Paulo

O técnico Tite reprovou a pausa no Campeonato Carioca por conta da data Fifa. O comandante do Flamengo admitiu que é "uma coisa inevitável", mas ele "gostaria que tivessem todos os atletas".

Sinceramente, eu não gostaria. Eu gostaria que tivessem todos os atletas e nós tivéssemos dando continuidade ao trabalho, mas é uma coisa inevitável e nós temos que nos adaptar a essa situação que é a real. O real é esse. O ideal é que tivéssemos todos nós. Tite, à Fla TV

O que aconteceu

O Flamengo teve seis jogadores convocados: Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Matías Viña, Varela, De La Cruz e Arrascaeta.

Pulgar também foi chamado, mas acabou cortado. O chileno teve um desgaste muscular por conta das semifinais do Carioca.

O Rubro-Negro encara o Novo Iguaçu hoje (30), às 17h (de Brasília). A partida será no Maracanã.

O que mais Tite falou

Emoção de jogar no Maracanã: "A emoção quando entra para dentro do Maracanã é uma coisa inimaginável. Só quem está ali para sentir a energia que dá. E ao mesmo tempo, tu tem que ter uma capacidade mental de concentração para que tu não desequilibre num ponto de acelerar demais ou te inibir em função da grandeza de 65 mil pessoas com a expectativa".

Frio na barriga: "Mesmo eu tendo toda a idade, tendo todas as experiências que tenho, eu também sinto, o atleta também sente, por isso que é importante o torcedor passar o carinho no momento que ele erra. [...] esse carinho que o torcedor passa é extremamente importante".