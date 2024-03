Tite celebra vantagem do Fla, mas descarta poupar no segundo jogo da final

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Tite, técnico do Flamengo, celebrou a vantagem na final do Carioca, mas descartou poupar jogadores para o segundo duelo. A equipe rubro-negra venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, hoje (30), e reencontra o time da Baixada Fluminense no domingo (7).

A partida de volta da decisão vai acontecer entre dois jogos na Libertadores: contra o Millonarios, fora de casa, e Palestino, no Maracanã.

"Não. Aprendi, na vida, que sempre o próximo passo é o mais importante, e isso fortalece. Se eu ficar olhando para um segunda situação, é a primeira possibilidade de retrocesso que tem De coração aberto: não", disse.

O que mais ele falou?

Primeiro jogo da final. "Foi o confronto do melhor ataque contra o terceiro melhor ataque. Com opções ofensivas. Com duas equipes que gostam de bola, gostam de jogo, o Carlos está muito de parabéns, mas não pouco, é muito. Falei para ele pessoalmente, falo de forma pública.

A qualidade da equipe da Nova Iguaçu não ao acaso. Tem trabalho, talvez, muito superior ao meu. Porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona. E ele, sem todas essas condições, ele consegue fazer uma campanha exemplar. Então, eles tinham perdido um jogo, mas não está coisa alguma decidida. É uma vantagem, sim, considerável, sim. Mas nós temos consciência, até porque o Flamengo e o César [Sampaio] aqui, nós também já iniciamos a nossa carreira e o Carlos, e sabemos dar valor a isso"

Carlinhos, novo reforço do Fla (César Sampaio). "Falta o exame médico ainda, porém ele tem mais uma semana de Nova Iguaçu. É um jogador que chama muita atenção pelos gols. Parabenizo a diretoria pelo processo de fechamento do negócio. A gente se reserva no direito de falar do Carlinhos no Flamengo na próxima semana. Esperaremos após essa semana".

Pressão na marcação. "A pressão que nós exercemos é sempre na bola, ela é a referência. Deu tiro de meta, nós não voltamos pra marcar uma linha. Nós fizemos pressão sempre. O Nova Iguaçu tentou sair jogando em todas. Porque os dois gostam da bola. A compactação, ela se dá depois intermediária quando a bola está ali. Depois tem uma pressão baixa, porque o adversário daqui a pouco conseguiu ultrapassar. E a bola está dentro do nosso campo e nós temos que compactar. Então a referência de movimentos da equipe, ela se dá em relação à bola. Nós tivemos um volume muito grande de oportunidades".

Período no Flamengo: "Só conseguimos um trabalho melhor agora nesse ano, na primeira temporada, porque a gente veio antes. Não era a intenção de vir, confesso. Eu gostaria de pegar o início do trabalho, porque era uma situação muito difícil, uma exigência muito alta. Mas todo o trabalho da comissão técnica adianta também o trabalho, mesmo que ficasse com possibilidade de resultados negativos. A exigência de Flamengo é muito alta. A gente conseguiu, naqueles 12 jogos, juntamente com a equipe, a classificação para a Libertadores. Mas também nos adiantou o processo para nós fazermos esse início de ano agora"