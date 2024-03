Maior pontuadora da Superliga deixa Flu após 'sumiço' e dois assaltos

Maior pontuadora desta edição da Superliga feminina, Aleksandra Uzelac anunciou sua saída do Fluminense. A sérvia perdeu treinos e partidas e foi vítima de dois assaltos durante sua passagem pelo Brasil.

O que aconteceu

Uzelac agradeceu ao clube e seus torcedores. O anuncio aconteceu após a eliminação do Fluminense nas quartas de final da Superliga.

Esta temporada teve um impacto enorme em mim, mudando-me tanto em termos de voleibol como de desenvolvimento pessoal! Depois de tudo o que aconteceu posso dizer que me sinto honrada por ter representado as cores deste time! Não posso dar crédito suficiente aos fãs maravilhosos que me apoiaram em tudo! Desejo tudo de melhor para esta equipe no futuro!

A jogadora pensava em deixar o Flu desde que foi vítima de dois assaltos em um intervalo de dez dias. Desde então, ela tem sofrido ataques de pânico, tem dificuldade para dormir e se ausentou de treinos e jogos do Tricolor carioca.

A sérvia foi ameaçada com uma faca no primeiro assalto, e com uma arma no segundo. Em entrevista ao site sérvio Mozzart, Uzelac afirmou que estava traumatizada.