'Sócrates ou Neymar, democracia ou ditadura' diz político em Paris

No coração da Vila Olímpica, a inauguração da rua Doutor Sócrates neste sábado acabou se transformando num ato de defesa da democracia, num momento que tanto o Brasil como a França identificam um avanço da extrema-direita. "Precisamos mais do que nunca combater a ameaça que paira sobre nós", afirmou Raí.

O ato nesta manhã contou com políticos franceses e brasileiros, além de representantes do MST, artistas, familiares do ex-jogador do Corinthians e intelectuais. O evento ainda foi marcado por discursos cobrando atletas do presente a se posicionar pela defesa de valores como a democracia.

O prefeito da cidade de Saint-Ouen, nas proximidades de Paris e onde fica situada a Vila Olímpica, fez uma dura crítica ao brasileiro Neymar, que defendeu o principal clube de Paris e ainda é assunto por aqui.

Precisamos fazer escolhas. Ou é Sócrates ou é Neymar. Ou é a democracia ou é a ditadura. Ou é amor ou é ódio

Karim Bouamrane, prefeito de Saint-Oues.

E completou: "Sócrates era o capital da seleção. Mas levava os valores da democracia e da liberdade". Ele destacou o momento da inauguração da rua. Karim Bouamrane conta que morava justamente na região que ganhará o novo nome, em sua infância. "Eram casas insalubres há 49 anos. Pareciam favelas", contou.

Prefeito de Saint-Oues, ao centro e com faixa, e Raí falaram contra ditadura e ódio na inauguração da Rua Sócrates Imagem: Jamil Chade/UOL

"As ideias de democracia e justiça estão sendo eternizadas com este ato", afirmou Raí, irmão de Sócrates e ídolo em Paris. "Há 40 anos, ele afirmou que não deixaria o Brasil se houvesse eleições diretas. Hoje, suas ideias vão muito além do Brasil. O mundo está em perigo e mais do que nunca precisamos de suas ideias".

"Precisamos de um novo Anhangabaú", completou, numa referência ao movimento das Diretas Já, nos anos 80.

Amélie Oudéa-Castéra, ministra dos Esportes da França, lembrou que a rua será uma das principais artérias da Vila Olímpica e que o local será transformado, em parte, em residências populares para uma cidade com sérios desafios sociais.

Para ela, "batizar de Sócrates uma rua simboliza a vontade de inclusão e uma forma de difundir esses valores".

Cobrança aos atletas

Representando o governo Lula, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também destacou o simbolismo da inauguração. "Sócrates foi um dos maiores jogadores que tivemos. Mas o nome dele é de grande importância neste momento", disse, lembrando do impacto da visita de Emmanuel Macron ao Brasil. "Ter o Sócrates com o lema das Revolução Francesa é uma bela imagem de como precisamos estar juntos", disse.

Freixo ainda mandou um recado aos demais jogadores:

"O que esperamos de um atleta brasileiro é um compromisso com um mundo melhor. O que queremos de um atleta do brasileiro é alguém sempre compromisso com a democracia", disse.

Raí adotou o mesmo tempo. "É necessário que atletas se posicionem", disse. "Tomara que esta rua os inspire", completou.