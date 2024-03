Saudade do ex? Jesus e Vitor Pereira se enfrentam na Arábia após 11 anos

Jorge Jesus e Vitor Pereira se enfrentarão pela primeira vez desde 2013, hoje, às 16h (de Brasília), na partida entre Al-Shabab e Al Hilal, no estádio Al-Shabab Club Stadium, pelo Campeonato Saudita.

O que aconteceu

Os técnicos se enfrentaram cinco vezes na carreira, e Vítor Pereira levou a melhor mais vezes contra Jorge Jesus. São duas vitórias para o técnico, dois empates, e apenas um triunfo de Jorge Jesus.

Ambos colecionaram passagens por Flamengo e Fenerbahçe nos últimos anos. No Brasil, Jesus teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo com seis títulos. VP, por sua vez durou apenas três meses no comando do Flamengo e acabou sendo demitido. No time turco, Jorge Jesus conseguiu ser campeão — enquanto VP não levantou uma taça em suas duas passagens por lá.

Vitor Pereira acabou de chegar na liga que é dominada por Jorge Jesus. O técnico ex-Corinthians só tem quatro jogos à frente do Al-Shabab, enquanto o Al-Hilal de Jesus tem 28 vitórias consecutivas e lidera o Campeonato Saudita com 12 pontos de vantagem para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Enquanto o Al Hilal briga pelo título, o Al-Shabab olha para parte de baixo da tabela. O time comandado por VP é o 11º colocado, com apenas 28 — o primeiro time dentro da zona de rebaixamento tem 22 — enquanto o Al-Hilal tem 68 pontos na liderança.

Duelo mais emblemático entre os técnicos aconteceu no Campeonato Português de 2012/13. O brasileiro Kelvin marcou um gol nos minutos finais no jogo entre Porto e Benfica, e garantiu o título daquela temporada ao Dragão.