São Paulo tem retrospecto equilibrado em estreias na Libertadores; confira

Na próxima quinta-feira, o São Paulo começa a sua participação na Libertadores 2024. A equipe conta com um retrospecto equilibrado em estreias.

Foram 20 jogos, com nove empates, seis vitórias e cinco derrotas. O primeiro jogo do Tricolor na competição continental foi em 1972, com empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG, no Mineirão.

A última participação do São Paulo, por sua vez, começou com vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 0, no Peru, em 2021. A equipe volta, portanto, a disputar a Libertadores após três anos.

Nossos 5??0?? atletas para a disputa da @LibertadoresBR! O Tricolor definiu a lista de inscritos, que conta com os 36 jogadores do elenco principal e 14 jovens atletas que atualmente estão em Cotia. A relação também tem novidades na numeração: o zagueiro Ferraresi optou por... pic.twitter.com/Lj9E1yipZe ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 28, 2024

Nas 20 participações, o time do Morumbis estreou em casa por seis vezes, com quatro vitórias e dois empates. Ao passo que 14 foram na condição de mandante, com cinco reveses, sete empates e cinco derrotas.

O jogo de abertura da Libertadores para o São Paulo será contra o Talleres, às 21h (de Brasília), na Argentina. O Grupo B ainda conta com Barcelona-EQU e Cobresal-CHI.

Confira as 20 estreias do São Paulo na Libertadores

Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo - Libertadores 2021



Talleres 2 x 0 São Paulo - Libertadores 2019



César Trujillo 1 x 1 São Paulo - Libertadores 2016



Corinthians 2 x 0 São Paulo - Libertadores 2015



São Paulo 5 x 1 Bolívar - Libertadores 2013



São Paulo 2 x 0 Monterrey - Libertadores 2010



São Paulo 1 x 1 Independiente de Medellín - Libertadores 2009



Atlético Nacional 1 x 1 São Paulo - Libertadores 2008



Audax Italiano 0 x 0 São Paulo - Libertadores 2007



Caracas 1 x 2 São Paulo - Libertadores 2006



The Strongest 3 x 3 São Paulo - Libertadores 2005



São Paulo 2 x 1 Alianza Lima - Libertadores 2004



Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Libertadores 1994



Newell's Old Boys 2 x 0 São Paulo - Libertadores 1993



Criciúma 3 x 0 São Paulo - Libertadores 1992



Guarani 3 x 1 São Paulo - Libertadores 1987



São Paulo 2 x 2 Grêmio - Libertadores 1984



Atlético-MG 1 x 1 São Paulo - Libertadores 1978



São Paulo 2 x 0 Palmeiras - Libertadores 1974



Atlético-MG 2 x 2 São Paulo - Libertadores 1972