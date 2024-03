São Paulo goleia time da Quinta Divisão por 10 a 0 em jogo-treino no CT

O São Paulo realizou um jogo-treino neste sábado, no CT da Barra Funda, contra o Atlético Mogi, goleando o adversário que disputa a quinta divisão do Campeonato Paulista por 10 a 0. O confronto serviu de preparação para o elenco, que na próxima quinta-feira estreia na Libertadores, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina.

Com o intervalo de duas semanas sem partidas oficiais, o técnico Thiago Carpini aproveitou o duelo com o Atlético Mogi para promover testes e dar ritmo de jogo ao seu elenco, eliminado precocemente nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Novorizontino. O duelo foi dividido em quatro tempos de 30 minutos, permitindo ao treinador são-paulino fazer diversas observações.

Calleri, que se recupera do rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita, ainda é dúvida para a estreia do São Paulo na Libertadores, embora tenha garantido em uma live recente que estará à disposição do técnico Thiago Carpini para o duelo com o Talleres.

Quem também deve voltar a ser relacionado é Wellington Rato O meia-atacante virou desfalque justamente na reta decisiva do Campeonato Paulista, ficando de fora dos últimos três jogos por causa de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda.

Após a atividade deste sábado, o elenco do São Paulo volta a trabalhar na segunda-feira, recebendo o domingo de Páscoa de folga. Jogadores e comissão técnica terão mais três dias de trabalho antes da viagem para Córdoba, em voo fretado.

O São Paulo estreia na Copa Libertadores na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio Mário Alberto Kempes. O Tricolor voltará ao local em que perdeu a final da Copa Sul-Americana de 2022 para o Independiente del Valle, do Equador.