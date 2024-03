Rômulo é integrado ao elenco do Palmeiras após eliminação do Novorizontino

Do UOL, em São Paulo

O meio-campista Rômulo foi integrado hoje (30) ao elenco do Palmeiras. O jogador foi anunciado em fevereiro e se apresentou ao Alviverde após a queda do Novorizontino no Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Palmeiras anunciou a "chegada" de Rômulo em postagem nas redes sociais. Curiosamente, o Alviverde foi o responsável pela eliminação do Novorizontino na semifinal.

Rômulo se integrou hoje ao elenco do #MaiorCampeãoDoBrasil!#AvantiPalestra pic.twitter.com/Yk6U1Zj7jG -- SE Palmeiras (@Palmeiras) March 30, 2024

O meio-campista assinou com o Alviverde até o fim de 2028. Ele foi o quinto reforço do clube para esta temporada.

Ele não estará à disposição de Abel para as finais do Paulistão. Ele disputará a Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

O Palmeiras se prepara para o primeiro jogo contra o Santos, amanhã, às 18h (de Brasília). A partida será na Vila Belmiro.