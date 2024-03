Resumo esportivo: Hugo Calderano chega à final em Incheon no tênis de mesa

O esporte brasileiro teve grande movimentação neste sábado com diversas modalidades em ação pelo mundo. Destaque para Hugo Calderano, uma das grandes esperanças do país nas Olimpíadas de Paris, que assegurou a classificação para brigar pelo título do WTT Champions de Incheon de tênis de mesa.

Confira abaixo o resumo do dia nas principais modalidades:

Final no tênis de mesa

Hugo Calderano chegou à decisão no WTT Champions de Incheon. Ele se garantiu na decisão deste domingo ao bater o chinês Fan Zhendong na semifinal por 4 games a 2 (11/6, 11/8, 11/9, 6/11, 8/11 e 11/5).

HUGO CALDERANO BRILHA E ESTÁ NA GRANDE NA FINAL DO WTT CHAMPIONS INCHEON! ? Com um desempenho INCRÍVEL, o brasileiro venceu o chinês Fan Zhendong e garantiu vaga na decisão. O jogo foi definido em 4 games a 2 (11/6, 11/8, 11/9, 6/11, 8/11 e 11/5). A disputa pelo título será... pic.twitter.com/3DH9QZckFQ ? Time Brasil (@timebrasil) March 30, 2024

Grand Slam de judô

Guilherme Schimidt deixou a competição na Turquia com uma medalha. Ele ganhou o bronze na categoria até 81 quilos ao bater o italiano Antonio Esposito.

Guilherme Schimidt ?? é bronze no Grand Slam de Antalya ?? com essa vitória espetacular sobre Antonio Esposito ?? Parabéns, Schimidt ??? ?: JudoTV pic.twitter.com/ZewSQlxaG6 ? CBJ (@JudoCBJ) March 30, 2024

Sul-Americano de tiro com arco

O Brasil teve grande desempenho no Campeonato Sul-Americano da tiro com arco. No masculino, Luccas Abreu levou o ouro em uma final caseira contra Jairo Rodrigo (prata), enquanto José Louzada faturou o bronze. No feminino, Camila Harada conquistou a prata.