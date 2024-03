Rafael Leão brilha, Milan vence Fiorentina e segue tranquilo na vice-liderança do Italiano

O Milan venceu a Fiorentina neste sábado, por 2 a 1, no estádio Artemio Franchi, em Florença, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Loftus Cheek e Rafael Leão balançaram as redes para o time rossonero. Alfred Duncan balançou as redes para a Viola.

Com o resultado, o Milan segue tranquilo na vice-liderança do Campeonato Italiano. Faltando oito rodadas para o fim da competição, o time rossonero está 11 pontos atrás da Inter de Milão e, embora ainda tenha chances matemáticas de título, sabe que dificilmente desbancará o rival da ponta da tabela.

Por outro lado, dificilmente o Milan perderá a segunda colocação para a Juventus, que aparece logo atrás na tabela, com seis pontos a menos.

O jogo

Depois de um primeiro tempo sem gols, o Milan abriu o placar logo aos dois minutos da etapa complementar. Rafael Leão recebeu passe em profundidade e cruzou rasteiro, de calcanhar, encontrando Loftus Cheek, que aproveitou o escorregão do zagueiro rival para dominar e bater de dentro da pequena área para estufar as redes. Um belo gol.

Três minutos depois, porém, a Fiorentina deixou tudo igual. Beltrán recebeu passe de cabeça e ajeitou na entrada da área para Alfred Duncan, que bateu forte, no cantinho, para empatar a partida em Florença.

Só que o Milan não estava disposto a deixar a vitória fora de casa escapar e também não deu muito tempo para os donos da casa comemorarem o empate. Aos oito minutos do segundo tempo Rafael Leão recebeu bela enfiada, invadiu a área, driblou o goleiro e apenas empurrou para o fundo das redes, marcando um golaço para garantir a vitória para o time rossonero.

O Milan volta a entrar em campo no próximo sábado, às 10h (de Brasília), contra o Lecce, no San Siro. Já a Fiorentina terá pela frente a Atalanta, na próxima quarta, às 16h (de Brasília), em casa, pela ida da semifinal da Copa da Itália.