Ajuda da mãe e cambalhota: torcedor do Nova Iguaçu bomba como 'Laranjinha'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A classificação do Nova Iguaçu para a final do Carioca teve uma imagem viral: um torcedor com uma cabeça de laranja, mascote do clube, dando cambalhotas em um dos acessos à arquibancada do Maracanã.

Quem aparece no vídeo, usado até pelo perfil oficial da Copa do Brasil, é Matheus Amaral, e a máscara do "laranjinha" foi feita por Dona Eliane, sua mãe.

O torcedor, que faz "dupla" com o irmão, estima que os gastos com material para fazer as peças foram de R$ 130. Eles compraram cola de contato, espuma, tinta, tela e rolo de pintura.

Minha mãe trabalha com artesanato, então, levamos a ideia para ela e ela aceitou o desafio. Eu mesmo só ajudei com apoio moral, os créditos são dela Matheus Amaral

Matheus tem 30 anos, é morador de Nova Iguaçu e acompanha o time com mais afinco desde 2021. Ele pertence a uma organizada do clube da Baixada Fluminense, a "Iguaçu Chopp", e conta como surgiu a ideia de usar a fantasia nos jogos.

"Foi em uma conversa com meu irmão. Falei: 'O que acha de fazermos umas cabeças de laranja com a cara do mascote da nossa torcida?'. Ele riu e topou. No dia seguinte já estávamos correndo atrás dos materiais", contou.

Vídeos depois do empate em 1 a 1 com o Vasco já tinham surgido nas redes, mas, após a classificação, as imagens da festa ganharam ainda mais força.

Não esperava essa repercussão toda. Quando eu ainda estava retornando do estádio, meu celular não parava de vibrar. Toda hora um amigo mandava um vídeo diferente

Matheus já se prepara para levar o "Laranjinha" para os dois jogos da decisão do Carioca, contra o Flamengo. O primeiro duelo é no sábado, às 17h, no Maracanã. O segundo será no dia 7, no mesmo estádio e com horário indefinido.