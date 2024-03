Presidente do Nova Iguaçu indica ida de goleiro para Internacional

Do UOL, no Rio de Janeiro

O presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, indicou que o goleiro Fabrício, de 38 anos, já está encaminhado para o Internacional após o Campeonato Carioca.

De acordo com o dirigente, outras saídas devem acontecer depois do Estadual. O clube, porém, fará investimentos para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Acredito que já perdemos dois. O Carlinhos [para o Flamengo] e o Fabrício, que foi para o Internacional. Podemos perder três, quatro jogadores, mas dentro do que conseguimos arrecadar ano passado, está dentro do planejamento desse ano para investirmos na Série D

Jânio Moraes, presidente do Nova Iguaçu

Fabrício, porém, preferiu desconversar. O goleiro disse estar focado nas finais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo.

É pensar no Nova Iguaçu. Tenho uma semana ainda para o próximo jogo. Estou focado no Nova Iguaçu, no próximo jogo. E trabalhar e depois a gente vai ver o que vai acontecer

Fabrício

O zagueiro Sérgio Raphael desperta o interesse da Ponte Preta. Porém, o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, afirmou que ainda não recebeu uma proposta oficial.

O meia Yago está emprestado pelo Fluminense e também tem uma situação indefinida. Assim como o atacante Bill, que pertence ao Dnipro, da Ucrânia.