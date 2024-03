Pedrinho agarra oportunidade e iguala Otero como líder em assistências do Santos na temporada

O atacante Pedrinho teve uma chance de ouro nos pés para mostrar o seu futebol e colocar uma dúvida na cabeça do técnico Fábio Carille. Com o desfalque de Otero, suspenso no jogo contra o Red Bull Bragantino, o jogador foi titular do Santos na última quarta-feira e provou seu valor.

Pedrinho foi um dos destaques da equipe na vitória por 3 a 1 em Itaquera, que garantiu a classificação do time à final do Campeonato Paulista. Ele deu duas assistências na partida.

Com os passes para os gols de Guilherme e Giuliano, o jogador igualou Otero como líder em assistências do Peixe na temporada. Agora, ambos distribuíram três passes decisivos com a camisa alvinegra em 2024.

Nos últimos jogos, Otero vinha sendo titular e um dos principais jogadores da equipe. Carille, agora, ganha mais uma opção para o lado direito do atacante com a boa atuação de Pedrinho. O treinador falou sobre o momento do jogador após a classificação sobre o Bragantino.

"São oportunidades que aparecem, o grupo é bastante equilibrado. O Otero é um cara que busca o gol, que chuta, que tem uma bola parada boa. Já acompanho o Pedrinho há bastante tempo, tem o um contra um e estamos trabalhando muito a questão de marcação dele. O que esperamos dele é isso. Sei que ele tem a preferência de jogar pela esquerda, mas o Guilherme está aí. Estou feliz com ele, que bom que cresceu em um momento feliz. Temos o Otero voltando, é mais uma opção que temos para as decisões", avaliou o comandante.

Apesar do bom rendimento de Pedrinho, a tendência é que Otero retome a titularidade na partida partida da final do Paulistão, contra o Palmeiras.

A partida de ida está marcada para domingo, a partir das 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o segundo jogo ocorre no domingo que vem (dia 7 de abril), também às 18h, no Allianz Parque. De volta à decisão estadual, o Santos vai em busca de um título após oito anos de fila.