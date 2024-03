Paquetá mantém boa fase com assistência em derrota do West Ham no Inglês

30/03/2024 12h07 O West Ham foi derrotado por 4 a 3 pelo Newcastle em jogo eletrizante do Campeonato Inglês que reforçou o bom momento vivido pela meia Lucas Paquetá. O jogador da Seleção Brasileira voltou a dar uma assistência para um gol do seu time no duelo deste sábado. Segundo dados da SofaScore, Paquetá chegou a 9 participações em gols nos últimos 14 jogos da temporada. Ele tem uma sequência de 3 gols e 6 assistências. Neste período analisado, Paquetá é o brasileiro da Europa com mais chances claras criadas (7 no total). Ainda por cima, fez 21 passes considerados decisivos nos jogos. Para West Ham, a derrota foi, porém, um banho de água fria na temporada. Com 44 pontos, o time segue em 7º lugar no Inglês e perdeu uma invencibilidade de 4 rodadas na competição. As mais lidas agora Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida