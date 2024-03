Palmeiras trabalha para ter Rômulo em estreia da Libertadores

Contratado pelo Palmeiras em fevereiro, o meio-campista Rômulo deve se juntar à sua nova equipe nos próximos dias. O ex-Novorizontino se despediu do Tigre do Vale após eliminação no Campeonato Paulista. E o Alviverde tenta ter o jogador à disposição já na estreia da Libertadores, que acontece na próxima semana.

Para isso, precisa da rescisão de Rômulo com o Novorizontino. O Palmeiras enviou à Conmebol a lista dos inscritos no principal torneio continental nessa sexta-feira. O meia está na lista provisória, por enquanto, e, assim que for regularizado, passará para a lista definitiva.

Rômulo vem sendo destaque do Novorizontino nos últimos anos. Nessa temporada, o camisa 10 chamou atenção pelo bom desempenho no Estadual. Ainda com o Paulista em andamento, na primeira fase, o Palmeiras assinou um contrato de cinco anos com o jogador, que não poderia deixar a equipe de Novo Horizonte para disputar o torneio com outra camisa.

De contrato assinado e anunciado pelo Palmeiras, Rômulo disputou os 90 minutos da semifinal do Paulista, pelo Novorizontino. O Verdão levou a melhor e venceu o time de Novo Horizonte por 1 a 0, no Allianz Parque, na noite de quinta-feira. Ao entrar em campo nesta partida, o camisa 10 chegou a sua 13ª partida em 2024. O jogador de 22 anos finalizou o Paulistão com três gols e duas assistências.

A estreia do Palmeiras na Libertadores será na próxima quarta-feira, dia 3 de abril. O time comandado por Abel Ferreira enfrenta o San Lorenzo, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. O Verdão está no Grupo F, junto de Independiente del Valle, Liverpool e San Lorenzo.