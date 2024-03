Nova Iguaçu x Flamengo: horário e onde assistir a final do Carioca ao vivo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Nova Iguaçu e Flamengo fazem hoje (30) o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A partida será às 17h (de Brasília), no Maracanã.

O jogo tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Nenhum dos times tem a vantagem do empate. Se o placar terminar em igualdade, a final vai para os pênaltis.

O Nova Iguaçu foi o único time a fazer gol no Flamengo. Ainda no início do campeonato, a equipe empatou em 1 a 1 com o time alternativo do Rubro-negro. O Orgulho da Baixada deixou o Vasco pelo caminho na semifinal.

O Fla não terá Gabigol e Gerson. O atacante está punido por tentativa de fraude ao exame antidoping e não pode participar do dia a dia do clube. O volante ainda se recupera de cirurgia no rim.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Fabrício; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sergio Raphael, Maicon Esquerdinha, Igor Guilherme, Albert, Yago, Bill, Xandinho e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Igor Jesus), De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Nova Iguaçu x Flamengo -- final do Carioca

Data e hora: 30 de abril de 2024, às 17h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube)