Nova Iguaçu escala Carlinhos e Flamengo tem Pulgar titular; veja os times

Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam na tarde de hoje (30), no primeiro jogo da final do Carioca. O Rubro-Negro terá os "selecionáveis", enquanto o time da Baixada Fluminense escalou Carlinhos, atacante que tem acerto com o adversário de logo mais.

O Flamengo terá o volante Pulgar. O chileno foi cortado dos amistosos na Data Fifa devido a uma lesão muscular no quadríceps, mas se recuperou a tempo.

O técnico Tite escalou os "selecionáveis". Fabricio Bruno, Ayrton Lucas, De la Cruz e Arrascaeta começam jogando. Viña inicia no banco.

O Nova Iguaçu vai ter Carlinhos no ataque. Vice-artilheiro do Carioca, ele já tem um acerto encaminhado para defender o próprio Flamengo após o Estadual.

Escalações

Nova Iguaçu: Fabricio; Yan, Gabriel Pinheiro, Sergio Raphael e Maicon; Igor Guilherme, Albert e Yago; Bill, Xandinho e Carlinho

Flamengo: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro