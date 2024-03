Noroeste e Portuguesa Santista empatam pela ida da semifinal do Paulistão A2

Neste sábado, as divisões inferiores do Campeonato Paulista tiveram jogos decisivos. Pelo Paulistão A2, Noroeste e Portuguesa Santista ficaram no empate sem gols, na abertura das semifinais. No Paulistão A3, os jogos de ida das quartas de final foram disputados e, no A4, a primeira fase chegou ao fim com os oito jogos da 15ª rodada.

Campeonato Paulista A2

A primeira mão da decisão pela vaga começou agitada em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho. Em um duelo que Noroeste demonstrou domínio, a Briosa segurou o empate por 0 a 0. A decisão da vaga e do acesso à elite será definida na Baixada Santista no próximo domingo (7).

Agora, pela outra semifinal, Juventus e Velo Clube duelam, neste domingo, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Mooca.

EM ABERTO!

Noroeste e Portuguesa Santista não movimentaram o placar e acabaram empatados no jogo de ida das semifinais do Paulistão A2 Sicredi!

?José Luis Silva/Ag. Paulistão#PaulistãoA2Sicredi pic.twitter.com/vAAnOQgGEW ? Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) March 30, 2024

Campeonato Paulista A3

Pela terceira divisão do estadual, Catanduva, EC São Bernardo, Red Bull Bragantino II e Marília abriram vantagem na briga por vaga na semifinal.

O Catanduva superou o Desportivo Brasil por 1 a 0 no Ernesto Rocco, com gol marcado por Gustavo Henrique. Mesmo placar de EC São Bernardo e Sertãozinho, no Frederico Dalmasso. O gol do time de São Bernardo do Campo foi cravado por Douglas.

O Paulistão A3 Sicredi chegou nas quartas de final. Confira o que rolou nos jogos de ida, realizados neste sábado.#PaulistãoA3Sicredi pic.twitter.com/2U5XUgnvX0 ? Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) March 31, 2024

Jogando no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino II também venceu pelo placar 1 a 0, com gol de Kawe. Fechando os jogos de ida das quartas de final, o Marília enfrentou o Votuporanguense no Bento de Abreu e triunfou de virada. Kayky inaugurou o marcador para os visitantes, no entanto Anderson Brito e Luizão deixaram o tento deles para a vitória do Marília.

Campeonato Paulista A4

Na quarta divisão paulista, Rio Branco, Ska Brasil e União Barbarense garantiram as últimas vagas às quartas de final, juntando-se, assim, a São-Carlense, Francana, XV de Jaú, Taquaritinga e Barretos. Na parte de baixo, América e Independente foram rebaixados.

Fim de papo na primeira fase do Paulista A4 Sicredi! Se liga no que rolou na última rodada.#PaulistaA4Sicredi pic.twitter.com/tdLcHOKWlu ? Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) March 31, 2024

O Rio Branco (6º) confirmou a vaga ao conseguir vencer o Independente (15º) por 2 a 0, com gols de Batista e Gustavo Brandão. O Ska Brasil (7º) visitou o Nacional (12º) e venceu por 2 a 0, com gols assinalados por Emanuel e Ueslei Jr. Já o União Barbarense triunfou sobre o Jabaquara (13º) pelo placar mínimo de 1 a 0 com gol de Maçola, fechando o G-8.

O América foi mais um rebaixado, visto que empatou em 1 a 1 com a Francana (1º) e ficar em 16º com apenas nove pontos. Rikelmi fez o gol do América, mas Breno empatou. O São-Carlense (2º), por sua vez, bateu o Vocem por 2 a 0, que não avançou. Taquaritinga (3º) derrotou o Joseense por 1 a 0. Barretos (4º) e XV de Jaú (5º) empataram entre si com um gol cada. Agora, Audax e Penapolense ficaram no 2 a 2 e encerram a participação.