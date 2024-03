Mister Paulistão? Em cinco edições, Carille só não chegou à final estadual uma única vez

Fábio Carille em uma final de Campeonato Paulista já é um roteiro repetido. Acostumado a decisões, o treinador vai disputar mais uma final estadual neste domingo, no duelo entre Santos e Palmeiras.

Esta não é a primeira, nem segunda, tampouco a terceira vez que o técnico decidirá o Paulistão. Em cinco edições do torneio que ele participou, ele chegou à final em quatro oportunidades. Após vitória e classificação contra o Red Bull Bragantino, ele se disse "abençoado" pelo feito.

"Não sei se sou bom técnico, mas sei que sou abençoado. Não tenho dúvida alguma disso. Estou em mais uma final e vou trabalhar bastante para tentar conquistar", afirmou o treinador.

Ele venceu três Estaduais consecutivos em 2017, 2018 e 2019, pelo Corinthians. A única vez que o treinador não foi à decisão foi, justamente, pelo Santos, em 2022. Na ocasião, após um início ruim na competição, ele foi demitido após uma derrota pela sétima rodada do Paulista.

Em busca do seu quarto troféu estadual, Carille enfrentará outro técnico que também tem experiência no torneio. No comando do Palmeiras, Abel Ferreira participou das últimas quatro finais da competição. Neste período, venceu dois títulos.

Abel e Carille, inclusive, protagonizaram as edições mais recentes do Campeonato Paulista. Pelo menos um dos dois esteve presente em sete das últimas oito finais do Estadual. No entanto, será a primeira vez que eles vão se enfrentar numa decisão.

Tentando sair de uma fila de oito anos em jejum, o Santos encara o Palmeiras pela primeira partida da final já neste domingo, a partir das 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. A volta está marcada para domingo que vem (dia 7 de abril), também às 18h, no Allianz Parque.