Militão volta a ser relacionado no Real sete meses após lesão no joelho

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, anunciou hoje (30) que Éder Militão estará à disposição na próxima rodada do Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Militão não entra em campo há mais de sete meses. O brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto de 2023, durante partida contra o Athletic Bilbao pelo primeiro turno de La Liga.

Ancelotti confirmou em coletiva de imprensa que Militão será relacionado. O Real Madrid recebe o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu amanhã (31), às 16h (de Brasília).

Militão volta amanhã, o que é a notícia mais importante. Não está 100%, por que falta ritmo de jogo, mas está recuperado da lesão. É uma ótima notícia para nós Carlo Ancelotti, sobre Éder Militão

O brasileiro vem treinando normalmente há três semanas. Militão participou de jogo-treino e não sentiu quaisquer problemas físicos.

Quando retomar o ritmo de jogo, o defensor de 26 anos deve assumir vaga no time titular. O brasileiro formaria dupla ideal de zaga com Rüdiger, já que Alaba está fora da temporada.

O retorno de Militão também é boa notícia para a seleção brasileira. O defensor esteve em todas as convocações desde junho 2021, com exceção justamente do período perdido devido à lesão no joelho.

Militão é um de três jogadores do Real que sofreram com ruptura de ligamento do joelho nesta temporada. O goleiro Courtois se recuperou do problema inicial, mas agora lida com ruptura do menisco. O defensor David Alaba, que se lesionou em dezembro de 2023, só deve voltar à ação na próxima temporada.