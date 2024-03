Metz x Monaco: confira prováveis escalações e onde assistir ao Francês

No início da tarde deste sábado, Metz e Monaco se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Francês. A partida será no Stade Saint-Symphorien às 13h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo será transmitido por ESPN e Star+

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.

Posição na tabela

Metz: 23 pontos em 26 jogos - começou a rodada na 17ª posição

Monaco: 46 pontos em 26 jogos - começou a rodada na 3ª posição

Prováveis escalações

Metz: Oukidja; Colin, Hérelle, Candé, Udol; N'Duquidi, Camara, Atta; Guitoune, Mikautadze e Tetteh



Treinador: László Boloni

Monaco: Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Ouattara; Fofana, Akliouche, Golovin; Balogun, Ben Yedder e Minamino



Treinador: Adi Hutter

Arbitragem

A partida será apitada por Eric Wattellier, com os assistentes Cyril Mugnier e Mikael Berchebru