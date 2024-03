Argentino é chamado de 'macaco', e Espanhol tem mais um caso de racismo

Imagem: Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images

Do UOL, em São Paulo (SP)

Marcos Acuña, lateral argentino do Sevilla, foi alvo de insultos racistas na partida contra o Getafe, nesta tarde, pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Acuña foi chamado de "macaco" aos 15 minutos do 2º tempo por torcedores do Getafe que foram ao estádio Alfonso Pérez. A informação é do jornal espanhol Relevo.

O árbitro Iglesias Villanueva relatou na súmula os insultos a Acuña após ser avisado pelo próprio jogador. O jogo ficou paralisado por cerca de dois minutos e meio, e os insultos não voltaram a acontecer.

Casos de racismo não são novidade no Campeonato Espanhol. O brasileiro Vini Jr sofre insultos racistas na Espanha desde 2021, e já fez 10 denúncias à LaLiga. Nenhum clube envolvido sofreu punição esportiva.

Sergio Ramos, companheiro de time de Acuña falou sobre o caso: "Temos pedido respeito, que essas pessoas não venham aqui falar essas coisas. É hora de apontá-los e impedi-los de entrar nos estádios, o futebol deve unir todos, não separar."

Quique Sánchez Flores, técnico do Sevilla, condenou os insultos a Acuña em coletiva de imprensa: "Me parece uma aberração".

O Sevilla venceu o Getafe por 1 a 0. O autor do gol foi o zagueiro Sergio Ramos.