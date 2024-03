Luis Suárez marca, mas Inter Miami cede empate ao New York City pela MLS

Neste sábado, pela sexta rodada da Conferência Leste da MLS, o Inter Miami empatou com o o New York City pelo placar de 1 a 1, no Chase Stadium. O gol que abriu o placar foi marcado por Luis Suárez, todavia Alonso Martínez deixou tudo igual na Flórida .

Com o empate, o Inter Miami assume a segunda posição de sua conferência com 11 pontos somados, perdendo a chance de alcançar a ponta da tabela. Vale lembrar que a equipe de 'Tata' Martino tem um jogo a mais, ou seja, já disputou sete rodadas. Já o New York City permanece no 13ª lugar, com somente quatro unidades somadas no torneio.

Suárez can't stop scoring ? Goal celebration x @CaptainMorganUS pic.twitter.com/AVqhnLNW0u ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 31, 2024

O Inter Miami volta aos gramados, nesta quarta-feira, para enfrentar o Monterrey, do México, pela partida de ida das quartas de final da Concachampions. A bola irá rolar no Chase Stadium, às 21h (de Brasília). O New York City, por sua vez, no próximo sábado, recebe o Atlanta United, pela sétima rodada da MLS, às 20h30, no Citi Field.

Os mandantes inauguraram o marcador aos 14 minutos da primeira etapa. Em cobrança de falta pelo lado direito do ataque, Julian Gressel cruzou com precisão para Luis Suárez, que, livre de marcação, cabeceou forte no canto direito do goleiro Freese Matthew.

O New York City empatou aos 34 minutos. Alonso Martínez recebeu em profundidade de Mitja Ilenic, avançou, invadiu a área e finalizou cruzado, de pé direiro, no canto do goleiro Drake Callender.