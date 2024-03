Luis Enrique espera que Mbappé "mude de ideia" e siga no PSG para a próxima temporada

Na véspera do clássico francês contra p Olympique de Marselha, o treinador Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, revelou ter a esperança de que Kylian Mbappé siga no clube para a próxima temporada.

"Ainda espero que Kylian mude de ideia. Ele ainda não disse nada. Imagine que a gente ganhe todos os quatro títulos nesta temporada e Kylian Mbappé decida, no último momento, que seu lugar é em Paris", disse em entrevista à Prime Video Sport France.

Os quatro títulos citados por Luis Enrique são: a Supercopa da França, a Liga dos Campeões, a Copa da França e o Campeonato Francês. No começo deste ano, a equipe já conquistou a Supercopa.

?? Luis Enrique : « Conscient de l'importance du Classique » L'entraîneur du Paris Saint-Germain a répondu aux questions de PSG TV et des médias avant #LeClassique ?? ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 30, 2024

O atual contrato de Mbappé com o Paris Saint-Germain é válido até o final da temporada europeia, que termina em junho. A imprensa indica que o astro francês ingressará no Real Madrid de forma gratuita, com os espanhóis precisando arcar apenas com os salários, além de luvas.

Recentemente, Mbappé contou em entrevista que ainda não havia definido seu destino, mas que até a próxima Eurocopa, "tudo estaria resolvido".

Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 15h45 (de Brasília) no Stade Vélodrome.