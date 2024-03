Lucas, Luiz Gustavo e mais: veja inscritos do São Paulo que não jogaram a Libertadores

O São Paulo estreia na Libertadores contra o Talleres na quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Argentina. Da lista de 50 inscritos do Tricolor, 34 não jogaram a principal competição continental da América do Sul.

Dos que ainda não atuaram, é válido destacar nove nomes que são mais utilizados pelo técnico Thiago Carpini: Lucas, Galoppo, Michel Araújo, Luiz Gustavo, André Silva, Wellington Rato, Pablo Maia, Ferraresi e Erick.

Os demais da lista, sem contar com o recém-chegado Sabino, são jovens da base do São Paulo. O clube do Morumbis, portanto, tem 16 jogadores com experiência na Libertadores, sendo que apenas Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda, Welington, Calleri, Luciano e Rodrigo Nestor entraram em campo pelo torneio vestindo a camisa são-paulina.

Com isso, Rafinha, Bobadilla, Rafael, Alisson, Alan Franco, Nikão, Ferreirinha, James e Jandrei podem estrear com o Tricolor em 2024. O camisa 9, entretanto, é o que tem a jornada mais marcante com o time na competição continental.

Em 2016, Calleri foi o principal jogador do São Paulo na campanha que terminou na eliminação para o Atlético Nacional na semifinal. Em 12 partidas, ele marcou nove gols.

O Grupo B ainda conta com Barcelona-EQU e Cobresal-CHI. O Tricolor quer repetir os anos de 1992, 1993 e 2005 e se sagrar tetracampeão.