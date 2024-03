Joia do Palmeiras, Endrick tem valor de mercado superior ao elenco inteiro do Santos

Santos e Palmeiras já vivem clima de decisão. Neste domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, as equipes fazem o jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Um dos principais personagens do clássico é o garoto Endrick, joia de apenas 17 anos do time alviverde.

O atacante chega à decisão com moral depois de brilhar com a camisa da Seleção Brasileira pela Europa, em partidas amistosas contra Inglaterra e Espanha. Valorizado, o jogador está avaliado em 55 milhões de euros (cerca de R$ 297 milhões), segundo dados obtidos no site especializado Transfermarkt.

A quantia ultrapassa, e por muito, o valor de mercado de todo o elenco do Santos. De acordo com o site, o plantel do Peixe fica na casa dos 39 milhões de euros (R$ 211 milhões), quase R$ 90 milhões a menos que o jovem, já vendido ao Real Madrid.

A efeito de comparação, o grupo completo do Palmeiras possui valor de mercado próximo aos 220 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão).

Apesar da disparidade numérica, ambos chegam à final com campanhas semelhantes no Estadual. Ainda que o Peixe tenha sido rebaixado à Série B no ano passado, foi o primeiro a garantir vaga no mata-mata do torneio, despachando a Portuguesa, nas quartas, e o Bragantino, na semifinal.

Já o Palmeiras segue invicto e dono da melhor campanha no Paulistão. O Alviverde goleou a Ponte Preta por 5 a 1 no jogo das quartas de final e bateu o Novorizontino nas semis, por 1 a 0, com gol de Endrick.

O garoto, inclusive, é dúvida para a primeira partida da final. Com um trauma na coxa direita, ele não trabalhou com o grupo nos últimos dias e passará por avaliações para saber se irá a campo.

O jogo de ida da decisão entre Santos e Palmeiras ocorre neste domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. A volta está marcada para semana que vem, dia 7 de abril, também às 18h, no Allianz Parque.