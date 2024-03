Finalista do Carioca pede respeito ao Candomblé: 'Tenho muito orgulho'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O arco e a flecha nas comemorações de gols demonstram o orgulho que Bill tem de ser um praticante do Candomblé. A homenagem a Oxóssi rendeu uma perseguição nas redes sociais. Sem se intimidar, o finalista do Carioca promete repetir o gesto. E pede respeito.

Fui nascido e criado dentro do Candomblé. Tenho muito orgulho do que sou, do que estou vivendo agora, porque costumo dizer que sou um cara que morri para o mundo e renasci para o mundo espiritual. Em relação a outras religiões, o que as pessoas acham, se gostam, se não gostam... Se eu tiver respeito por qualquer outra pessoa que tem uma outra religião, ou que não tem religião, ou que não acredita em nada, acho que isso supera tudo. Eu respeitando as pessoas e as outras pessoas me respeitando também, acho que está tudo certo

Bill

O que aconteceu

Bill recebeu alguns comentários preconceituosos por conta da comemoração. 'Pacto com o diabo', 'vai perder, macumbeiro' foram algumas das mensagens nos comentários de suas postagens.

O jogador é filho de uma ialorixá, a Mãe Carla de Belford Roxo. O termo ialorixá define quem conduz o ritual religioso no candomblé.

O atacante garantiu que continuará fazendo o arco e a flecha. O gesto homenageia o orixá Oxóssi, considerado o "caçador e rei das matas".

Graças a Deus e aos meus pais, estou vivendo um excelente momento na minha vida, na minha carreira. E se eu continuar fazendo gol, vou continuar fazendo minhas comemorações, vou continuar mostrando de onde eu vim e do que eu sou. Só quero que as pessoas me respeitem, nada mais. Não precisam gostar de mim, não precisam gostar da minha religião, não precisam gostar do meu assunto, só quero que respeitem a gente de uma maneira geral, que eu acho que o respeito supera tudo

Bill

Elogios a Paulinho, do Atlético-MG

Bill elogiou Paulinho, atacante do Atlético-MG que também comemora homenageando Oxóssi. O jogador do Nova Iguaçu já enfrentou o companheiro de religião, quando estavam na base.

O Paulinho a gente já jogou contra na base. Eu pelo Flamengo e ele pelo Vasco. Se eu não me engano, ele me seguiu no Instagram, mas não chegamos a conversar sobre isso. Mas eu acompanhei algumas situações que ele passou. Também foi um cara muito forte nessa situação aí

Bill

'Sempre foi meu pai Oxóssi'

Bill comemorou seu gol sobre o Vasco, nas semifinais do Carioca, dizendo às câmeras: "Nunca foi sorte. Sempre foi meu pai Oxóssi".

O atacante foi revelado pelo Nova Iguaçu, mas jogou do sub-17 ao profissional no Flamengo. Por isso, considera o duelo da final como algo especial: