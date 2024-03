Hulk detona atitudes de árbitro da final do Mineiro: 'Não tem humildade'

O atacante Hulk, do Atlético, disparou críticas ao comportamento do árbitro Felipe Fernandes de Lima após a partida de ida da final do Mineiro, contra o Cruzeiro, na Arena MRV

O que aconteceu

Hulk criticou o motivo de ter recebido cartão amarelo no jogo, afirmando que não foi por reclamação. O camisa 7 foi advertido aos nove minutos do segundo tempo, após ter cometido falta em Zé Ivaldo, quando o placar ainda estava 2 a 1 para o Galo.

Ele reclamou que o Felipe Fernandes não tem humildade por dar as costas aos jogadores. Ele também chamou o árbitro de "boçal". O termo, utilizado comumente para dizer que alguém é ignorante ou grosseiro, tem origem racista — por fazer referência aos escravizados que não sabiam usar a língua portuguesa.

Enquanto eles não falarem, fica difícil. O que o árbitro vai colocar na súmula... Por que ele me deu cartão amarelo? Por reclamação, não foi. Eu apenas não concordei com a falta. Eu não sou obrigado a concordar. Se eu for concordar com tudo que o árbitro faz... Eu não estou reclamando do trabalho dele em si, se foi bem ou mal, não cabe a mim ficar criticando esse assunto. O que vou falar é do comportamento dele com os jogadores.

O cara não tem humildade, o cara é muito boçal. [Alguém] Vai conversar com ele com todo o respeito do mundo e ele dá as costas. Eu não as costas para ninguém. A partir do momento que eu faltar com respeito, ele pode me punir. Mas em nenhum momento faltei com respeito, nem vou faltar. A gente só pede isso: humildade. Não adianta a CBF vir fazer reunião com a gente e falar que o capitão tem que conversar com o árbitro. Quando a gente vai conversar, a gente toma um 'não', um grito nas costas. É difícil. Hulk, na zona mista

Hulk marcou o segundo gol do Atlético na partida, que terminou empatada. O Galo construiu a vantagem no primeiro tempo, mas o rival buscou a reação na etapa final. O resultado dá a vantagem ao Cruzeiro de ser campeão em caso de novo empate, devido à campanha melhor na fase de grupos.