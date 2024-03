Hulk chama árbitro de "boçal" após empate no clássico: "Não tem humildade"

O atacante Hulk deu uma forte declaração em relação ao árbitro Felipe Fernandes de Lima após o empate entre Atlético-MG e Cruzeiro, neste sábado, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. O camisa 7 do Galo chamou o juiz de "boçal" devido à falta de tolerância zero com diálogo ao longo da partida.

"Enquanto eles não falarem, fica difícil. O árbitro chega, põe na súmula ali, por que me deu o cartão amarelo? Por reclamação não foi. Eu apenas não concordei com a marcação dele. Eu não sou obrigado a concordar. Por que ele é obrigado a me dar cartão amarelo? Cara, se eu for concordar com tudo o que o árbitro faz... Eu não estou reclamando do trabalho dele, se foi bem ou se foi mal, não cabe a mim criticar. O que vou falar é do comportamento dele com nós, jogadores. O cara não tem humildade, é muito boçal", disse Hulk.

Essa não é a primeira vez que Hulk critica a conduta da arbitragem do Campeonato Mineiro. Na semifinal contra o América-MG, o capitão do Atlético-MG também saiu insatisfeito com a postura do árbitro.

"O cara vai conversar com ele com todo o respeito do mundo e ele dá as costas. Eu não dou as costas para ninguém nesse mundo. A partir do momento que eu faltar com respeito, ele pode me punir. Mas, em nenhum momento faltei com respeito com ele ou com outro árbitro. Só que é difícil. A gente só pede isso: humildade. Não adianta a CBF vir fazer reunião para falar que o capitão tem que falar com o árbitro. Quando a gente vai conversar com o árbitro a gente toma um não, um grito nas costas. É difícil", completou Hulk.

Com o empate em 2 a 2 deste sábado, o Atlético-MG terá de vencer o Cruzeiro no próximo domingo, no Mineirão, para ser campeão estadual, já que a igualdade no placar dá o título ao rival por ter terminado a primeira fase do torneio com a melhor campanha.