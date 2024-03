Herói do Cruzeiro, Dinenno analisa desempenho do time na final: "Poderíamos ter ganhado"

Juan Dinenno foi o herói do Cruzeiro neste sábado, no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O argentino foi o autor do gol do empate do Cabuloso, já nos acréscimos do segundo tempo, jogando um enorme balde de água fria na torcida atleticana. Após o apito final, ele analisou o desempenho de sua equipe e parece ter saído satisfeito.

"No primeiro tempo o time fez um jogo regular, marcou muito as jogadas pontuais de gol do time rival. Nesse primeiro tempo tivemos a posse de bola e boas intenções. No segundo tempo acho que fomos melhores, sobretudo no individual, e isso nos proporcionou muitas situações de gol. Acho que poderíamos ter ganhado a partida", disse Dinenno ao SporTV.

De fato, o Atlético-MG poderia ter terminado o primeiro tempo com uma vantagem ainda maior que o 2 a 0 construído graças aos gols de Bruno Fuchs e Hulk. Mas, o rival não aproveitou as chances criadas ao longo dos 45 minutos iniciais e acabou castigado na etapa complementar, em que o Cruzeiro demonstrou uma considerável melhora coletiva e também individual.

Com o 2 a 2 na Arena MRV, o Cruzeiro terá a vantagem de jogar pelo empate no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, para se sagrar campeão mineiro. Por ser dono da melhor campanha da primeira fase, o Cabuloso já ergueria a taça em caso de igualdade no placar agregado. Ou seja, se perdesse por 1 a 0 neste sábado e vencesse por 1 a 0 no jogo de volta, o clube gerido por Ronaldo Fenômeno ficaria com o título.

O empate deste sábado também manteve o tabu de o Atlético-MG jamais ter vencido o Cruzeiro na Arena MRV desde que ela foi inaugurada. Em três jogos são duas vitórias do Cabuloso e, agora, um empate.