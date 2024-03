Grêmio sofre, mas empata com o Juventude e deixa definição do título gaúcho para o jogo de volta

O Grêmio sofreu, mas segurou um empate sem gols com o Juventude na tarde deste sábado, no Alfredo Jaconi. Com isso, o time de Renato Gaúcho adiou a definição do título do Campeonato Gaúcho para o segundo jogo da decisão, na semana que vem.

O Imortal terá a vantagem de decidir o torneio estadual diante da sua torcida. Em caso de novo empate nos próximos 90 minutos, o campeão será conhecido através da disputa de pênaltis.

A segunda partida da final do Gauchão acontece no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Em busca do 43º troféu estadual, o Tricolor pode levantar a taça pelo sétimo ano seguido.

O jogo

Os primeiros minutos da decisão foram mornos, mas ambos os lados tiveram chances de sair na frente. Aos nove, em saída errada do Grêmio, Lucas Barbosa ficou com a bola e chutou da entrada da área, mas parou no goleiro Caíque. A equipe visitante respondeu aos 29, quando Pavón recebeu pela esquerda e bateu no canto, para fora.

Aos 35, Gilberto assustou e obrigou boa defesa de Caíque. Já aos 40, novamente Pavón levou perigo a favor do clube tricolor. Ele cortou três marcadores, invadiu a área, mas, na hora do chute, mandou para longe do gol.

O Juventude desperdiçou uma oportunidade nos acréscimos do primeiro tempo. Após uma falha na defesa gremista, Rildo entrou na área e quase balançou as redes, mas Caíque agarrou.

Segundo tempo

Assim como na etapa inicial, Caíque teve que trabalhar após a volta do intervalo. O goleiro precisou fazer pelo menos duas boas defesas no começo do segundo tempo, em chutes de Rildo e Gilberto, com menos de dois minutos de jogo. O Grêmio respondeu aos 12, em cobrança de falta de Cristaldo defendida por Gabriel.

No restante do segundo tempo, o Imortal segurou o ímpeto do time de casa e conseguiu arrancar o empate, deixando a definição do título para o segundo jogo.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 0 X 0 GRÊMIO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 30 de março de 2024 (sábado)



Horário: às 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco



Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel



VAR: Jean Pierre Goncalves Lima



Cartões amarelos: Jadson, Rildo, Jean Carlos, João Lucas e Rodrigo Sam (Juventude); Fábio, Kannemann e João Pedro (Grêmio)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Não houve

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Nenê); Edson (Rildo), Lucas Barbosa (Kleiton) e Gilberto (Erick).



Técnico: Roger Machado

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio; Pepê (Dodi), Villasanti e Cristaldo (Du Queiroz); Pavón (Soteldo), Diego Costa (JP Galvão) e Gustavo Nunes (Nathan Fernandes).



Técnico: Renato Gaúcho