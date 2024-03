Grêmio e Juventude estão definidos para a final do Gaúcho; veja escalações

Do UOL, em Santos (SP)

Grêmio e Juventude estão preparados para a final do Gaúcho logo mais, às 16h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida.

Renato Gaúcho optou por Fábio improvisado na esquerda do Grêmio devido a ausência de Geromel e Mayk. Com isso, Rodrigo Ely segue ao lado de Kannemann na zaga e a lateral esquerda fica aberta para a entrada de Wesley Costa - ou Fábio, por sua experiência

Já Roger Machado conta com o retorno do lateral-direito João Lucas e a entrada de Rodrigo Sam no lugar de Danilo Boza.

GRÊMIO: Caique; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fabio; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, G. Nunes e Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan .Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Confira as escalações

ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

[#PraCegoVer] [#PraTodosVerem]

31 Caíque

18 João Pedro

5 Rodrigo Ely

4 Kannemann (capitão)

2 Fabio

20 Villasanti

23 Pepê

10 F. Cristaldo

21 Pavon

39 G. Nunes

19 Diego Costa



RESERVAS

12 G. Grando, 53 G. Martins, 36 Natã, 51 Wesley, 35 Ronald, 14 Nathan,? pic.twitter.com/aVXcVgOfvt -- Grêmio FBPA (@Gremio) March 30, 2024