Ganso é desfalque do Fluminense para estreia na Libertadores

Atual campeão, o Fluminense não poderá contar com o Ganso na estreia na Copa Libertadores de 2024. Segundo o jornalista Victor Lessa, o meia continua cumprindo cronograma especial de recuperação de dores na panturrilha direita. Assim, ele não enfrenta o Alianza Lima, nesta quarta-feira, no Peru.

Ganso não atua desde o dia 9 de março, data do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O meia foi desfalque na partida de volta justamente pelas dores na panturrilha direita.

O Fluminense prega cautela e prepara Ganso para o segundo compromisso pela Libertadores. No dia 9, o Tricolor Carioca vai receber o Colo-Colo, do Chile, no Maracanã.

Mais uma, PH GANSO. Você é ?! Cinco anos de clube e muita história pra contar! Ídolo do Fluminense Football Club. pic.twitter.com/dHB73LmzA9 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 1, 2024

Para a estreia na Libertadores, o técnico Fernando Diniz, além de Ganso, não vai poder contar com John Kennedy e Diogo Barbosa, suspensos. A lista de desfalques ainda pode aumentar. Keno e Marlon, com problemas físicos, podem ser as outras baixas.

O Fluminense viaja para o Peru nesta segunda-feira. Na quarta, às 21h30 (horário de Brasília), enfrenta o Alianza Lima, pelo Grupo A da Copa Libertadores.