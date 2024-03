Futuro reforço do Flamengo, Carlinhos destaca 'sonho de criança'

Confirmado como reforço do Flamengo, Carlinhos enfrentou o futuro clube neste sábado. Destaque do Nova Iguaçu em 2024, o centrovante está acertado com o Rubro-Negro e vai se apresentar após o Campeonato Carioca.

Neste sábado, Carlinhos sofreu nas mãos dos futuros companheiros. O Flamengo fez 3 a 0 e encaminhou o título do Campeonato Carioca. O centroavante, contudo, não joga a toalha.

"A gente sabe da qualidade do time do Flamengo, do time de maior investimento da América do Sul, mas o jogo é jogado. A gente tem de continuar acreditando até o fim. Tomamos os três gols hoje, mas tem outro jogo. É trabalhar a semana toda e se preparar para vir forte psicologicamente e deixar tudo no domingo", disse Carlinhos, à "Band".

O centroavante também falou sobre o acerto com o Flamengo. Vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz confirmou a contratação de Carlinhos antes do duelo deste sábado.

"É um sonho de criança. Todos sonham em jogar pelo Flamengo e comigo não é diferente, mas estou focado aqui no Nova Iguaçu. Quero ser campeão, se possível, para aí, sim, chegar ao Flamengo e fazer o meu papel. Estou pensando aqui primeiramente. É um passo de cada vez", completou o futuro reforço do Flamengo.

O Nova Iguaçu, agora, ficou em situação complicada na final do Campeonato Carioca. O time da Baixada Fluminense precisa vencer por três gols para levar a decisão para os pênaltis ou por quatro gols para garantir o título no tempo normal. O segundo jogo será no domingo, dia 7.