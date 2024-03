Fortaleza x Ceará: prováveis escalações e onde assistir a final do Cearense

Fortaleza e Ceará entram em campo neste sábado, às 16h40 (de Brasília), no Castelão, para o jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O mando de campo do primeiro duelo será do Leão do Pici, enquanto na volta o Vozão será o time mandante.

ONDE ASSISTIR

TV Verdes Mares, GOAT, GE.COM/CE, TV Ceará e FCFTV Inter transmistem a decisão.

CAMPANHA NA COMPETIÇÃO

Fortaleza - 4 vitórias e 3 empates em 7 partidas - eliminou o Maracanã na semifinal

Ceará - 4 vitória e 3 empates em 7 partidas - eliminou o Ferroviário na semifinal

Nosso próximo confronto será no sábado, diante do Ceará, na Arena Castelão, pela primeira partida da final do Campeonato Cearense 2024. ?? 30/03

ESCALAÇÕES

Fortaleza

João Ricardo; Dudu (Tinga), Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Calebe e Kuan; Marinho, Moisés e Pedro Rocha.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ceará

Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni e Lourenço; Janderson, Facundo Barcelo e Bruninho.

Técnico: Vagner Mancini

ARBITRAGEM

A arbitragem não foi divulgada.