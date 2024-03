Fortaleza e Ceará fazem jogo agitado, mas só empatam na final do Cearense

Fortaleza e Ceará não saíram do empate sem gols na tarde deste sábado, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Os times até fizeram um clássico movimentado e com chances de gol, mas não conseguiram balançar as redes. Assim, a decisão ficará para a segunda partida, que acontece na semana que vem.

O próximo encontro também será no Castelão, mas desta vez, o manda fica com o Vozão. O duelo está marcado para o próximo sábado, a partir das 16h40 (de Brasília).

Com o empate na ida, quem vencer o confronto de volta levanta o troféu. Em caso de novo empate no tempo normal, a definição será através da disputa de pênaltis.

O Fortaleza, comandado por Vojvoda, poder vencer a competição pelo sexto ano consecutivo. Do outro lado, o Ceará, se levantar a taça, irá igualar o número de conquistas estaduais do Leão do Pici (46).