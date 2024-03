Fora de casa, Criciúma bate Brusque e sai na frente na final do Catarinense

O Criciúma largou na frente na decisão do Campeonato Catarinense ao vencer o Brusque neste sábado, por 2 a 1, no Estádio Dr. Hercílio Luz. Os gols da vitória dos visitantes foram anotados por Tobias Figueiredo e Felipe Mateus, enquanto Guilherme Queiróz fez para os donos da casa.

Com a vitória, o Criciúma abriu vantagem e precisa de um empate para ficar com o título. O Brusque, por sua vez, terá que vencer a partida por dois ou mais gols de diferença para conquistar o Catarinense.

A partida de volta da decisão é o próximo jogo das duas equipes. O duelo ocorre no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.

Superior no jogo, o Criciúma inaugurou o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Tobias Figueiredo apareceu no meio da grande área para desviar a bola para o fundo do gol.

Atrás do placar, o Brusque tentou buscar o gol de empate ainda na primeira etapa, mas não conseguiu furar a defesa do Criciúma, que foi para o intervalo com o resultado positivo.

O time visitante ampliou o placar aos 19 minutos do segundo tempo. Claudinho foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para o Criciúma. Felipe Mateus converteu a cobrança e marcou o segundo gol da equipe.

Insatisfeito com o resultado, o Brusque se lançou ao ataque em busca da reviravolta no jogo. Aos 30 minutos, o árbitro marcou pênalti para os donos da casa. Guilherme Queiróz se encarregou da cobrança e diminuiu o marcador para o time, mas não evitou a derrota.