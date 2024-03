Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Carioca

As duas equipes de melhor campanha na fase classificatória vão decidir o título do Campeonato Carioca de 2024. A primeira partida da grande final do Estadual entre Flamengo e Nova Iguaçu será disputada na tarde deste sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar a partir das 17 horas (de Brasília).

A partida deste sábado vai ter transmissão da Band, BandSports e Canal GOAT, no Youtube.

Maior campeão da história da competição, com 37 títulos em 126 edições, o Flamengo chega para o confronto com o retrospecto de melhor equipe da temporada. Em 13 jogos oficiais, o Rubro-Negro somou nove vitórias e quatro empates, com 25 gols marcados e apenas um sofrido. Coincidentemente, a única equipe a vazar sua defesa foi o próprio Nova Iguaçu, no empate em 1 a 1, na segunda rodada da Taça Guanabara. Naquela ocasião, entretanto, o Flamengo atuou com uma equipe alternativa, já que seus titulares estavam em período de treinos e amistosos nos Estados Unidos.

Sem entrar em campo há duas semanas, o Flamengo jogará de olho em sua estreia na Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Milionários, na Colômbia. O técnico Tite deve mandar a campo sua formação titular, e que enfrentou o Fluminense nas semifinais. O treinador tem três desfalques certos para a primeira partida da final: o atacante Gabigol, suspenso, o meia Gerson, que se recupera de um problema renal, e o lateral-direito Wesley, com lesão muscular.

Do outro lado, o Nova Iguaçu alcança a primeira final em 14 participações na primeira divisão do Estadual. Campeão da Série A2 em 2020, a Laranja, como é conhecido, estreou no futebol profissional em 1994. Em 2024, realizou uma campanha surpreendente na fase classificatória e terminou a Taça Guanabara em segundo lugar, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nas semifinais, eliminou o Vasco em dois jogos com um empate em 1 a 1 e uma vitória por 1 a 0.

O histórico de confrontos entre os dois finalistas tem ampla vantagem do Flamengo, que saiu de campo derrotado somente uma vez em 13 ocasiões. Foi na Taça Guanabara de 2006, em duelo disputado no Raulino de Oliveira. No mais, são dez vitórias rubro-negras e dois empates.

Além da luta pelo título carioca, os atacantes Pedro, do Fla, e Carlinhos, do Nova Iguaçu, estarão numa disputa pessoal pela coroa de artilheiro da competição. Pedro chega para a decisão com nove gols marcados contra oito do rival.

O segundo jogo da final será no domingo, dia sete de abril, novamente no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X FLAMENGO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 30 de março de 2024



Horário: 17h00 (horário de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira Esposito



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga, Albert, Bill e Yago Ferreira; Xandinho e Carlinhos

Técnico: Carlos Vitor

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro

Técnico: Tite