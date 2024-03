Flaco López reencontra adversário de seu primeiro gol na temporada agora como artilheiro

O duelo entre Santos e Palmeiras pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista proporcionará o reencontro de Flaco López com a equipe contra a qual marcou seu primeiro gol nessa temporada. O argentino agora detém o posto de artilheiro do Estadual, com dez bolas na rede.

Flaco vive um bom início de ano com o Palmeiras em sua terceira temporada no clube. O centroavante do Verdão ultrapassou nessa temporada o número de gols marcados pelo time, somando todo seu período no time paulista. Ele marcou pela primeira vez em 2024 na vitória por 2 a 1 contra o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

Depois disso, o jogador de 23 anos marcou mais nove gols, sendo que três deles foram na goleada do Palmeiras contra a Ponte Preta pelas quartas de final do Paulistão. Os times que levaram gol de Flaco, nesse ano, são Red Bull Bragantino, Ituano, Santo André, São Bernardo, Corinthians e Portuguesa.

Foi também contra o Santos que Flaco anotou seu primeiro gol em clássica pelo Alviverde. O camisa 42 do Verdão tem 69 jogos disputados, 20 gols marcados e três assistências. A última delas, aliás, foi para Endrick marcar o gol na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, que colocou o Palmeiras em sua quinta final consecutiva do Campeonato Paulista.

O atacante, que soma quatro títulos pelo clube, terá a chance de conquistar seu segundo Paulistão, dessa vez como titular da equipe comandada por Abel Ferreira. Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Nesta edição do Estadual, o atacante terá a chance de terminar como artilheiro da competição, voltando a colocar um jogador no topo dessa lista depois de seis anos. O último foi Borja, em 2018.

Dos clubes finalistas, brigam pela artilharia do Palmeiras Raphael Veiga, com sete gols, e Rony, com cinco. Os artilheiros do Santos são Giuliano e Guilherme, cada um com três bolas na rede.