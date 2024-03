Felipe Jonatan supera lesão e problemas pessoais para voltar a uma final pelo Santos

O lateral esquerdo Felipe Jonatan teve que superar obstáculos para chegar à mais uma decisão pelo Santos. Em meio a negociações com o clube para renovar seu contrato, ele tem vivido altos e baixos neste início de temporada, mas foi um dos destaques da equipe na classificação à final do Campeonato Paulista.

Felipe Jonatan ganhou elogios pelo desempenho na vitória contra o Red Bull Bragantino em Itaquera. Com o resultado favorável, o atleta alcançou sua segunda decisão pelo clube. A outra foi na Libertadores de 2020, quando o time perdeu para o Palmeiras.

O ala viveu uma montanha-russa entre 2023 e 2024. Ele foi da titularidade à uma grave lesão no joelho que o deixou fora de combate por oito meses. De longe, o jogador ainda viu o Santos ser rebaixado à Série B do Brasileirão.

Ao contrário do fim do ano passado, Felipe Jonatan começou esta temporada em alta, mas caiu de desempenho com o passar dos jogos. Após vencer o Bragantino, ele revelou ter enfrentado problemas pessoais que prejudicaram o seu desempenho dentro de campo.

O lateral já teve algumas oportunidades para deixar o Santos. Neste ano, chegou a negociar com Fortaleza e Grêmio, mas as conversas não avançaram. No clube da Vila Belmiro desde 2019, ele tem contrato até fevereiro de 2025 e tem tratativas em andamento para renovar com o Peixe.

"Independente da renovação do meu contrato, eu estou motivado. Comecei bem o campeonato depois da lesão, mas acabou que eu tive uns problemas particulares que não era para ter levado para dentro de campo, e acabei caindo na reta final da primeira fase. Hoje voltei, graças a Deus consegui resolver a situação familiar que tive problema e estou muito focado. Focado em deixar o Santos na Série A, fazer uma grande final agora independente da situação do meu contrato. Tenho contrato até fevereiro de 2025, faltam dez meses aí. Quero deixar o Santos no melhor cenário", disse o jogador.

"Me emocionei bastante. Quando deu o apito final, me emocionei, porque passa o filme do ano passado na cabeça. A dificuldade que foi aquele último jogo contra o Fortaleza, na Vila, não estava presente porque infelizmente eu estava machucado na reta final. Passou um filme de tudo o que nós passamos ano passado, agora chegamos na final e temos que desfrutar. Acredito que ninguém achou que o Santos estaria na final, mas estamos demonstrando nossa força e o foco, determinação. Nosso objetivo principal neste ano é colocar o Santos de volta à Série A, mas essa final é a cereja do bolo", acrescentou.

Com Felipe Jonatan como provável titular, o Santos enfrenta o Palmeiras neste domingo pelo jogo de ida da final do Paulistão. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Emocionado com a classificação, o ala vai tentar ajudar o clube a encerrar um jejum de oito anos sem títulos.